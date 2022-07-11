Названы основные правила безопасных автопутешествий Терапевт Алексеева назвала основные правила безопасных автопутешествий

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Терапевт Лариса Алексеева заявила, что в длительных путешествиях на машине необходимо придерживаться главных правил, чтобы избежать проблем со здоровьем в виде головных болей, застоя крови, воспалений нервов и радикулитов. Эксперт порекомендовала каждые четыре часа делать остановку на отдых, постоянно в пути пить воду и избегать сквозняков. Вместо открытых окон врач посоветовала включать кондиционер на +22 градуса, пишет URA.RU.

Правило долговременных рейсов — через каждые четыре часа водителя нужно сменять. И пассажирам необходимо выходить из машины, делать небольшие прогулки. Очень важно, чтобы в пути всегда была с собой вода. И не будет тогда ни головных болей, ничего, — поделилась Алексеева.

Она добавила, что основной приём пищи должен происходить за пределами автомобиля, чтобы дать позвоночнику и сосудам восстановиться после длительного застоя и постоянного сдавливания.

Уролог-андролог «СМ клиники» Владимир Степанов ранее заявил, что минимальное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также стать толчком к развитию мочекаменной болезни. Эксперт пояснил, что при повышенном потоотделении из-за жаркой погоды следует своевременно восполнять запасы жидкости в организме. Он отметил, что в жаркую погоду человек должен выпивать порядка семи стаканов воды.