Названы основные отличия импортных яиц от российских Профессор Ишевский: импортные яйца могут отличаться по вкусу и размеру

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Импортируемые в Россию турецкие и азербайджанские яйца могут отличаться от отечественных по цвету желтка и размеру, рассказал профессор, доктор технических наук Александр Ишевский изданию «Доктор Питер». Он отметил, что различия могут быть также во вкусе — это зависит от того, как кормили курицу.

Это зависит от того, чем кормили курицу. Если же в корма добавляли вторичное рыбное сырье, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус, — рассказал Ишевский.

Он добавил, что цвет желтка может иметь различный оттенок — от слишком яркого до бледного. При этом полезные свойства зарубежных яиц остаются на том же уровне, что и в случае с российской продукцией.

Даже куриные, страусиные и перепелиные яйца отличаются в основном размером и количеством макро- и микроэлементов в силу, опять же, своего размера. По содержанию белков, жиров они примерно одинаковые, — подчеркнул специалист.

Президент России Владимир Путин ранее объяснил резкий скачок цен на яйца в стране. Он заявил, что ситуация с ценообразованием связана с увеличением объемов потребления, люди стали больше покупать. В то же время, отметил президент, власти вовремя не среагировали на ситуацию — импорт яиц не был открыт своевременно.