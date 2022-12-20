Названы основные ошибки россиян при выборе подарков на Новый год Психолог Ионычева: новогодние подарки не должны быть слишком дорогими

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Гештальт-терапевт Марина Ионычева предостерегла россиян от частых ошибок, которые мешают подготовить идеальный новогодний подарок, сообщает «Слово и Дело». По ее словам, не следует покупать слишком дорогие, слишком дешевые и неуместные подарки. Также психолог предостерегла от ориентирования на собственный вкус при покупке подарков на Новый год. Специалист порекомендовала разграничивать более и менее близких людей — она уточнила, что в зависимости от формата отношений иногда уместнее будет сделать формальные подарки.

Также специалист посоветовала при выборе подарка близким людям и друзьям ориентироваться на теорию языков любви. Она пояснила, что в общей сложности их пять — это подарки, слова, прикосновения, время и помощь. Подбирать новогодний подарок можно исходя из того, какой язык любви является для человека основным.

Например, зная, что у моего любимого человека основным языком любви являются прикосновения, я с большей вероятностью выберу подарок, связанный с этим (массаж, спа). Или если ведущий язык любви время — можно выбрать в подарок совместное занятие (гончарный круг, танцы, кулинарный мастер-класс) и так далее, — пояснила Ионычева.

Ранее эксперт по этикету Альбина Холгова сказала, что подарки коллегам на Новый год не должны быть дорогими, так как могут поставить их в неудобное положение. По ее словам, дарить нужно нечто символическое, вроде красивых сладостей, елочных игрушек или декоративных свечей. При этом дарить сувениры из пластика все же не стоит — вместо такого подарка стоит подыскать что-то более качественное.