Названы ошибки, которые могут привести к возгоранию автомобиля

https://static.news.ru/photo/651114e4-453b-11eb-883b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Жюльен Маттиа/РИА Новости

«Прикуривание» автомобиля может вывести электронные системы транспортного средства из строя, а также привести к пожару, считают эксперты.

Они напоминают, что электронный блок управления двигателем очень чувствителен к резким скачкам напряжения. Если автомобилист при запуске транспортного средства при разряженном аккумуляторе допустит ошибку, то электронное устройство вообще может выйти из строя и потребуется дорогостоящий ремонт.

Неправильное подсоединение проводов, например, при работающем двигателе «донора» может привести к замыканию или оплавлению проводки, поломке генератора, а в худшем случае — к пожару. Из строя может выйти генератор и охранная система автомобиля.

Эксперты напоминают, что при «прикуривании» важно помнить простые правила: операцию нужно проводить с автомобилями с одинаковым типом двигателя (бензиновый нельзя запустить от дизельного и наоборот), легковой автомобиль «прикурить» от грузовика также нельзя, при проведении процедуры мотор «донора» должен быть обязательно заглушён, перед проведением пуска двигателя нужно обязательно перепроверить свои действия, чтобы не ошибиться в полярности батареи, также изучить порядок снятия и установки клемм и проводов, пишет «АиФ».

Самым лучшим эксперты считают вообще отказаться от «прикуривания», и в случае выхода из строя аккумулятора либо зарядить его с помощью специального устройства, сняв с машины, либо купить новый.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт объяснил, почему зимой важно прогревать автомобиль. Работа двигателя без смазки отдельных его узлов разогретым маслом сразу же вызывает повышенный износ и снижает его ресурс.