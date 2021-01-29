Названы ошибки хозяек при приготовлении картофеля

Картофель считается одним из самых универсальных продуктов на кухне, который можно сочетать практически с любым блюдом. Однако хозяйки при его приготовлении иногда совершают ошибки.
На них
Варка картофеля на большом огне является ещё одной ошибкой. Из-за максимально горящей конфорки овощ снаружи переваривается, а его середина остаётся сырой. Издание указывает, что оптимальное время варки зависит от размера картофеля.
При готовке пюре картофель не следует перегревать. Идеальное блюдо готовится постепенно и на слабом огне. Если использовать максимальный огонь, пюре получится водянистым и рыхлым.
Жарить картофель в сыром виде нельзя. Его сначала необходимо отварить, затем дать остыть и только после этого класть на сковороду.
Запекание картофеля при очень низкой температуре также названо ошибкой. В конвекционной печи картофель следует запекать не более получаса при температуре около 200 градусов, подчеркнули в издании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, есть ли разница во вкусовых качествах картофеля «экономкласса» и обычного. По его словам, каждая картошка имеет свой сорт, бывает разное содержание крахмала и разный цвет кожицы. Но с точки зрения деления между «классами» он бы взял единственный момент, который можно рассмотреть, — мытая она или немытая.