Названы ошибки хозяек при приготовлении картофеля

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Картофель считается одним из самых универсальных продуктов на кухне, который можно сочетать практически с любым блюдом. Однако хозяйки при его приготовлении иногда совершают ошибки.

На них указало издание Megastar.co.uk. Главной ошибкой назван неправильный выбор картофеля. Отмечается, что различные виды овоща предназначены для разных целей, поэтому для каждого блюда рекомендуется приобретать соответствующий картофель.

Варка картофеля на большом огне является ещё одной ошибкой. Из-за максимально горящей конфорки овощ снаружи переваривается, а его середина остаётся сырой. Издание указывает, что оптимальное время варки зависит от размера картофеля.

При готовке пюре картофель не следует перегревать. Идеальное блюдо готовится постепенно и на слабом огне. Если использовать максимальный огонь, пюре получится водянистым и рыхлым.

Жарить картофель в сыром виде нельзя. Его сначала необходимо отварить, затем дать остыть и только после этого класть на сковороду.

Запекание картофеля при очень низкой температуре также названо ошибкой. В конвекционной печи картофель следует запекать не более получаса при температуре около 200 градусов, подчеркнули в издании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, есть ли разница во вкусовых качествах картофеля «экономкласса» и обычного. По его словам, каждая картошка имеет свой сорт, бывает разное содержание крахмала и разный цвет кожицы. Но с точки зрения деления между «классами» он бы взял единственный момент, который можно рассмотреть, — мытая она или немытая.