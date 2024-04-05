Названы органы, по которым вейпы бьют в первую очередь Онколог Черемушкин: увлечение вейпами чревато раком легких и астмой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то, что курение электронных сигарет наносит меньше вреда, чем обычных, привычка чревата серьезными проблемами со здоровьем, рассказал NEWS.ru онколог Евгений Черемушкин. По его словам, опасность вейпов обусловлена поступающим в организм никотином, который провоцирует хронические воспалительные реакции. Черемушкин предупредил, что курение «электронок» может привести не только к астме, но также стать причиной рака легких.

Говорят, что в электронных сигаретах большинство вредных веществ убираются и поступает только никотин, но в любом случае идет воздействие на легкие. С другой стороны, риски остаются, никотин сам по себе тоже является токсином и вызывает хронические воспалительные реакции, но там и других проблем достаточно: астма, воспалительные процессы, — рассказал онколог.

Черемушкин добавил, что изначально электронные сигареты создавались с целью ослабить никотиновую зависимость и в дальнейшем полностью избавиться от нее, а также снизить заболеваемость раком. Он предположил, что в будущем благодаря вейпам таких заболеваний будет меньше.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации девятиклассницы в Санкт-Петербурге из-за отравления электронной сигаретой. Родители обнаружили девочку с сигаретой в луже рвотных масс.