Названы организаторы убийства Татарского НАК: убийство Татарского организовали спецслужбы Украины и сторонники Навального

Фото: Соцсети

Владлен Татарский

Убийство военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге организовали спецслужбы Украины, заявили в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА Новости. По данным комитета, в преступлении замешаны и сторонники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Алексея Навального.

Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального, активной сторонницей которого является задержанная Дарья Трепова, — следует из релиза.

Дарью Трепову, которую считают причастной к убийству Татарского, задержали сегодня, она отрицает вину и говорит, что ее подставили.

Как рассказал источник в МВД, операция по устранению военного корреспондента была тщательно и заранее спланирована. По его словам, в ней участвовали несколько человек и у каждого из них была своя роль.

Предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», ранее высказал предположение, что ответственность за смерть Татарского несет группа радикалов, не связанных с властями Украины. Намекнул на непричастность Киева и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.