Названы оппозиционеры, которые могут занять место Навального

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Жена Алексея Навальная Юлия является основным претендентом на роль лидера несистемной оппозиции России, однако в списке имеются и другие имена. Об этом рассказал историк и политолог Николай Сванидзе.

Первый человек, который может заменить Навального, это, конечно, Юлия Борисовна. У неё есть весь нужный потенциал. Все остальные в этом списке стоят во втором ряду, но всё же они есть, — сообщил URA.RU эксперт.

Среди потенциальных лидеров несистемной оппозиции он назвал московского парламентария Илью Яшина, журналиста и представителя партии «Яблоко» Льва Шлосберга, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Большой потенциал, считает Сванидзе, есть у Юрия Дудя, но он пока в политику не идёт, а занимается журналистикой.

Писатель-оппозиционер и автор книги «Метро-2033» Дмитрий Глуховский считает, что несистемная оппозиция в РФ разбита на маленькие группы, а власть предпринимает усилия, чтобы не дать ей объединиться вокруг одного человека.

Навальному удалось стать лидером протеста за счёт пути мученика. После его посадки не вижу ни одного публичного человека, который обладал бы достаточной харизмой и при этом не вызывал противоречий, чтобы объединить вокруг себя протест. С любым человеком, имеющим хоть какой-то потенциал, сразу начинают работать определённые структуры, — заявил эксперт.

Политолог Константин Калачёв считает, что оппозиционное движение в стране может добиться успеха и без конкретного лидера, а яркие фигуры протеста могут появиться в ходе массовых акций.

Если протест есть, то он может обойтись и без вождей. На старте люди и сами выходят на улицы, а после этого власть сама создаёт яркие фигуры из обычных граждан и общественников, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Алексея Навального специально готовилась, хотя сам он подвернулся под руку. Глава ведомства считает, что оппозиционера «готовили достаточно солидно, если взять историю о подготовке известного фильма, который невозможно было организовать без согласия германских властей». Лавров добавил, что оппозиционера постоянно охраняли несколько представителей служб безопасности ФРГ. На уточняющий вопрос, от кого его охраняли, Лавров добавил, что «может быть, не столько охраняли, сколько направляли».

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.