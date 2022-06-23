Названы опасные заболевания, которые скрываются за ленью Терапевт Романенко назвала опасные заболевания, которые скрываются за ленью

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Врач-терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко заявила, что лень может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой, а также о наличии хронических заболеваний. Эксперт пояснила, что сниженная функция щитовидной железы (гипотиреоз) приводит к апатии, лени и общей слабости. Нежелание что-либо делать также может быть связано с тем, что человек страдает от депрессии, пишет URA.RU.

Лень — это нежелание что-то делать. Естественно, когда такое происходит, мы пытаемся исключить какие-то уважительные причины, соматические проблемы, например, гипотиреоз. При данном заболевании у человека развивается апатия, лень и общая слабость, — поделилась Романенко.

Клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина в свою очередь добавила, что в обществе до сих пор присутствует порицание тех, кто может страдать от психологического расстройства, у которых лень проявляется в виде симптома.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова ранее заявила, что стресс — это оздоровительное состояние для организма. Во время острого стресса происходит встряска метаболизма и другие полезные реакции, которые ведут к омоложению организма. Эксперт при этом пояснила, что есть и такое понятие, как «хронический стресс», когда человек находится постоянно в состояние страха, ожидания и тревоги. В этом состоянии, по словам врача, человек подвержен болезням, а также появлению лишнего веса.