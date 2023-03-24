Названы опасные причины появления синяков Терапевт Хухрев назвал воспаление сосудов одной из причин появления синяков

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Воспаление сосудов и нарушение целостности сосудов может оказаться одной из причин появления синяков, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. Он пояснил «Москве 24», что синяки также могут указывать на недостаток тромбоцитов или дефицит других факторов свертывания крови, что также может быть следствием проблем с печенью.

Это могут быть проблемы с тромбоцитами, когда их мало, или дефицит каких-то других факторов свертывания крови. <...> Синяки могут быть, например, при васкулитах, когда нарушается целостность сосудов, — отметил терапевт.

По словам врача, синяки могут указывать на проблемы с печенью. Специалист объяснил, что печень производит белки, которые влияют на свертываемость крови. Поэтому при печеночной недостаточности на теле начинают возникать синяки. Данный симптом может свидетельствовать об авитаминозе, особенно при недостатке в организме витамина К. Терапевт также предупредил, что синяки появляются, когда истончаются стенки сосудов на фоне гормональной терапии.

Если вдруг без явной причины появился большой синяк — это очень серьезный знак, что человеком надо заниматься специалисту, — заключил Хухрев.

Врач Татьяна Романенко ранее предупредила о появлении синяков при приеме антикоагулянтов, если их пить без назначения врача. Кроме них, к таким же последствиям могут привести и лекарства, уменьшающие боль и снижающие температуру.