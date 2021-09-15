Названы опасные последствия увлечения сериалами

Чрезмерное увлечение сериалами не только уводит от решения собственных проблем, но и приводит к тому, что драгоценная жизнь тратится не на личные достижения, а на переживание событий на экране. Об этом «Москве 24» сообщила психолог-психотерапевт Олеся Маряева.

Если вы заметили, что слишком много времени посвящаете сериалам, то попробуйте честно взглянуть на собственную жизнь. Разберитесь, чего вам не хватает, от чего вы устали и что хотели бы изменить, — посоветовала специалист.

По её мнению, если разобраться со своими проблемами, то жизнь будет намного интереснее любого кино.

В свою очередь аналитический психолог Ольга Марьяж отметила, что при просмотре сериалов формируется не только эмоциональная зависимость от жизни персонажей. Уже известны случаи, когда идентификация человека с героем, позволяющим себе употребление наркотиков и насилие, приводили в реальной жизни к поступкам, имеющим печальные последствия. Связано это с тем, что через экран идёт воздействие на мозг таким образом, что вся информация попадает в подсознание, при этом для психики нет значения реально это происходит или нет.

Как подчеркнула психолог, просмотр сериалов в малых дозах может помочь поставить мозг на паузу и отдохнуть. Однако важно, чтобы это оставалось для человека одним из способов досуга, а не заменяло реальную жизнь.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова захотела поступить на исторический факультет МГУ после того, как посмотрела сериал «Историк». В своём Instagram она заявила, что её так впечатлила картина, что она «влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру».