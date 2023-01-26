Названы опасные последствия употребления энергетиков Невролог Шиндряева: употребление энергетиков может спровоцировать аритмию и инфаркт

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Даже разовое употребление энергетиков может вызвать аритмию, мигрень и инфаркт миокарда, предупредила врач-невролог Наталья Шиндряева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснила, что употребление стимулирующих напитков провоцирует истощение организма и вызывает привыкание. По ее словам, употреблять такие напитки можно только в исключительных случаях.

Энергетические напитки противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным. Даже разовое применение может спровоцировать аритмию, мигрень, инфаркт миокарда. Энергетики, как и препараты от бессонницы, могут вызвать привыкание, — рассказала Шиндряева.

Специалист пояснила, что в энергетиках содержатся стимулирующие компоненты, которые действуют непродолжительное время. Кроме того, по словам невролога, в таких напитках содержится суточная доза сахара, из-за этого постоянное употребление энергетиков может привести к ожирению. Шиндряева порекомендовала отказаться от стимулирующих напитков даже в случае нехватки сил. По мнению врача, их можно употреблять только в исключительных случаях, когда необходимо срочно выполнить небольшую задачу.

Диетолог Елена Соломатина ранее раскрыла опасность кофеина, содержащегося в энергетиках. По словам специалиста, кофеин в таких напитках является «чистой искусственной молекулой» без полезных присадок.