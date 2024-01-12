Названы опасные последствия тромбоза Врач Фомичева: тромбоз может стать причиной инфаркта миокарда

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Артериальный тромбоз может стать причиной инсульта или инфаркта миокарда, предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что венозный тромбоз чреват тромбоэмболией легочной артерии, которая является жизнеугрожающим состоянием.

Венозный тромбоз может привеcти к жизнеугрожающему состоянию — тромбоэмболии легочной артерии. Артериальный тромбоз может стать причиной инфаркта миокарда или инсульта. Поэтому при любом виде тромбоза важна ранняя диагностика и своевременное лечение, — отметила врач.

Венозный тромбоз характеризуется болью и отечностью в конечности, местным покраснением кожи, повышением температуры в области расположения вены и болезненными уплотнениями. Фомичева подчеркнула, что он может привести к острому тромбофлебиту вен. При артериальном тромбозе возникает сильная и неожиданная боль, конечность синеет или бледнеет, а также начинает неметь. Врач предупредила, что данное заболевание чревато острой ишемией конечности, при которой необходимо срочное оперативное вмешательство.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что зеленый чай, какао и морсы из ягод весьма полезны для профилактики возникновения тромбоза. По его словам, эти напитки улучшают текучесть крови и препятствуют образованию тромбов в сосудах.