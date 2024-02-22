Названы опасные последствия сердечной аритмии Врач Сидельников: аритмия может осложнять течение других заболеваний

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Одним из последствий сердечной аритмии может стать осложнение течения других заболеваний, рассказал врач-кардиолог Александр Сидельников. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что патология ухудшает состояние пациента при ишемической болезни, врожденных и приобретенных пороках сердца, поражениях щитовидной железы и генетических мутациях.

Аритмии могут осложнять течение других заболеваний, причем достаточно серьезных — ишемической болезни сердца, врожденных или приобретенных пороков сердца, воспалительных и инфильтративных заболеваний сердца, при поражении щитовидной железы и некоторых генетических мутациях, — пояснил врач.

Кроме того, аритмия повышает риски возникновения тромбов, которые могут вызывать инсульт при отсутствии профилактики. Также патология может стать причиной сердечной недостаточности. Сидельников добавил, что среди опасных проявлений аритмии выделяют обмороки, которые происходят на фоне пауз сердечного ритма, учащенного сердцебиения или очень редкого пульса.

Диетолог Ольга Редина ранее предупредила, что кофе, алкоголь и шоколад повышают риски развития сердечной аритмии. Специалист отметила, что кофеин обладает стимулирующим свойством, из-за этого увеличивается активность сердца.