Названы опасные последствия приема алкоголя при кардиопрепаратах Врач Стойко: прием алкоголя при кардиопрепаратах может привести к инфаркту

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При употреблении алкоголя во время приема кардиопрепаратов существует риск повышения или понижения артериального давления, из-за чего может развиться инсульт или инфаркт, предупредила врач-кардиолог Ольга Стойко. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что повышаются риски повреждения почек, печени, обострения панкреатита, язвенной болезни желудка и открытия кровотечения в желудочно-кишечном тракте.

Из-за употребления спиртного на фоне приема кардиопрепаратов может чрезмерно повыситься или понизиться артериальное давление, возникнуть аритмия и даже развиться инсульт или инфаркт, — предостерегла кардиолог.

Врач объяснила, что такие последствия обычно возникают при чрезмерном употреблении спиртного, поэтому своим пациентам она рекомендует выпивать не больше одного бокала вина в праздники. При этом прием плановых кардиопрепаратов не должен прекращаться, чтобы не навредить организму.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин предупредил об опасности безалкогольного пива. Злоупотребление этим напитком может привести к проблемам с лишним весом, нарушению обмена веществ и развитию сахарного диабета. По словам врача, безалкогольное пиво негативно воздействует на почки и печень.