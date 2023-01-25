Названы опасные последствия перекорма аквариумных рыбок Ветеринар Сафонова предупредила об ожирении у аквариумных рыбок из-за хронического переедания

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Рыбы из-за отсутствия чувства сытости съедают весь корм, который есть в аквариуме, поэтому при хроническом переедании им грозит ожирение, сбои в работе пищеварительного тракта и нарушение обмена веществ, объяснила ветеринар Полина Сафонова. В беседе с «МК в Красноярске» специалист рассказала, что перекормленные рыбы становятся вялыми, а вода в аквариуме мутная.

Перекормленные рыбы вялые, с вздутым животом, плавают неестественно, в некоторых случаях наблюдается переворачивание рыбы кверху животом, если перекорм хронический, то рыбы могут страдать ожирением, сбоем в работе пищеварительного тракта, а также нарушением обмена веществ, — сообщила ветеринар.

По словам специалиста, необходимо соблюдать режим и правила кормления рыб. Ветеринар отметила, что он зависит от возраста и размера рыбок: взрослых кормят один-два раза в сутки, а мальков — от четырех до шести раз.

При хроническом перекорме стоит перевести рыбок на гранулированные корма, с растительными компонентами и низким содержанием белка в составе. Кратность кормления снизить до одного раза в сутки, иногда следует уменьшить и порцию корма, — посоветовала специалист.

Сафонова предупредила, что от большого количества корма в аквариуме портится вода на дне, где оседают гранулы. Ветеринар посоветовала менять воду и очищать аквариум от остатков еды: гранулы можно удалять с помощью сачка, а со дна — с помощью сифона. Специалист добавила, что иногда воду приходится менять и на следующий день после перекорма.

Ветеринар Полина Климкина ранее призвала новичков-аквариумистов выбирать длиннотелых золотых рыбок, легких в уходе. По словам специалиста, рыбок нельзя содержать в маленьких круглых аквариумах.