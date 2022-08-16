Названы опасные последствия ожирения Эндокринолог Русанов рассказал про опасные последствия ожирения

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Врач-эндокринолог Арсений Русанов заявил, что ожирение является частью метаболического синдрома — комплекса факторов, увеличивающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. По словам эксперта, оба состояния могут привести к болезням сердца, печени, желчевыводящих путей, а также к онкологическим заболеваниям. Специалист добавил, что страдающие от ожирения люди также могут проявить признаки сахарного диабета 2-го типа, синдрома обструктивного апноэ сна и нарушения половой функции, пишут «Известия».

Ожирение, особенно в рамках метаболического синдрома, может оказать существенное влияние на качество и продолжительность жизни, — поделился Русанов.

Он порекомендовал заняться снижением массы тела, так как за этим фактором последует нормализация по ряду симптомов. Для этого врач посоветовал соблюдать низкокалорийное питание и увеличить физическую активность.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее заявил, что человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Эксперт пояснил, что одним из методов является введение вещества, добываемого из стрептококков, которое растворяет тромб. Он отметил, что это необходимо сделать за 4–6 часов до начала приступа при достаточной укомплектованности бригады в больнице.