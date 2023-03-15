Названы опасные последствия использования зубочисток Стоматолог Петросян: зубочистки опасны повреждением эмали и развитием кариеса

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Стоматолог-терапевт Татевик Петросян рассказала «Известиям», что использование зубочисток может привести к повреждению десен и эмали, а также развитию кариеса. Эксперт пояснила, что использование зубочисток усугубляет эффект застревания пищи в зубах, так как это способствует образованию пародонтальных карманов. По ее словам, также существует риск переноса инфекции с одного участка на другой.

При использовании зубочисток есть высокий риск повредить десну, что может привести к атрофии ее участка, возникновению пародонтальных карманов. Кроме того, используя зубочистки, есть риск повредить эмаль, что чревато появлением трещин на поверхности зубов. А это — прямой путь к развитию кариеса, — сказала Петросян.

Специалист отметила, что в случае застревания пищи в зубах следует обратиться к стоматологу для лечения патологии.

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