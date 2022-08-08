Названы опасные последствия использования некоторых шампуней от перхоти Трихолог Пурига: шампунь против перхоти может разрушить микробиом кожи

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Некоторые шампуни против перхоти просто покрывают кожу головы пленкой и не дают никакого полезного эффекта, рассказала Lenta.ru трихолог Александра Пурига. Она пояснила, что перхоть обычно возвращается, как только человек перестает пользоваться таким шампунем. К тому же средства с высокой концентрацией противогрибкового вещества скорее разрушают микробиом кожи, чем помогают справиться с проблемой.

Есть шампуни, которые создают пленку на коже головы, тем самым не позволяя чешуйкам отслаиваться. Позитивный эффект от средства, как правило, заканчивается с окончанием его применения, — рассказала Пурига.

При этом, отметила трихолог, многие подобные шампуни содержат в составе дешевый противогрибковый препарат триклозан, который негативно сказывается на состоянии кожи головы. Ее коллега Татьяна Качанова добавила: сульфаты, которые помогают расщепить жиры и промыть волосы, также оказывают агрессивное воздействие на кожу. В связи с этим трихолог порекомендовала использовать шампуни против перхоти не каждый день, а в соответствии с регулярностью, указанной на упаковке.

Ранее трихолог Анна Теребинская рассказала, что шампуни от перхоти не являются панацеей, так как в категории mass market большинство из них содержит недорогой, но вредный компонент триклозан, призванный бороться с грибками и бактериями на коже головы. Она подчеркнула, что эффект от таких средств либо кратковременный, либо его нет вообще и «проблем еще больше», поскольку такие шампуни нарушают микрофлору.