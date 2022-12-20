Названы опасные последствия гриппа Инфекционист Роспотребнадзора Горелов: болеющий гриппом рискует подхватить пневмонию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал «Известиям», что гриппозная пневмония, поражение сердца и других органов — одни из вариантов осложнения после гриппа. Эксперт по этой причине назвал грипп «самой тяжелой из всех респираторных инфекций». Он при этом указал на единичные случаи летальных исходов от гриппа.

Самая тяжелая из всех респираторных инфекций — это грипп, поскольку чревата различными осложнениями. Самое классическое — гриппозная пневмония, — сказал Горелов.

По его словам, в основном болеют дети до пяти лет, люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал, что если все люди будут правильным образом носить защитные маски, то вероятность передачи гриппа снизится в 100 раз. Эксперт уточнил, что у здорового человека в маске снижается риск заражения в 20 раз, а больной человек в маске снижает вероятность заражения других в пять раз.

Он напомнил, что для гриппа коэффициент репликации составляет 4-5, именно такое число людей способен заразить человек, болеющий вирусом. Специалист добавил, что эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила.