Названы опасные последствия для здоровья частого использования смартфонов Врач Чистякова предупредила о риске остеохондроза из-за частого использования смартфона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постоянное использование смартфона грозит непоправимыми изменениями в здоровье: у человека ухудшается осанка, возникают хронические боли в шее и может развиться туннельный синдром, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Чистякова. Как пояснила специалист, нередко осложнением остеохондроза шеи становятся межпозвонковые грыжи, боли в спине — люмбаго, ишиас, радикулопатия.

Как отметила медик, при работе со смартфоном тело человека вынужденно приобретает неправильную позу: голова наклоняется вперед и вниз, плечи сутулятся, рука согнута в локте, а лицо опускается к телефону.

Учитывая, что в среднем человек проводит от двух до четырех часов в день в смартфоне, такая вынужденная поза несет за собой опасные последствия. Защемление срединного нерва в запястном канале приводит к туннельному синдрому. Чаще это нарушение ощущается онемением, с возрастом становится сложнее держать руки на весу. Также одним из ярких признаков может быть то, что легкие предметы, такие как ручка, зубная щетка и т. п. «сыпятся из рук», — пояснила Чистякова.

Из-за неправильного положения шеи смещается центр тяжести, усиливается нагрузка на мышцы, что в итоге приводит к формированию так называемой компьютерной или «СМС-шеи». Как результат — появление хронических болей в голове, шее и суставах. Кроме того, искривление осанки также вызывает смещение физиологического положения внутренних органов, добавила специалист.

Врач-реабилитолог кандидат медицинских наук Александр Шишонин ранее рассказал, что проблемы в шейном отделе позвоночника нарушают кровоснабжение головного мозга, а это вызывает дисбаланс в организме. По его словам, существует два способа самостоятельно определить шейный остеохондроз. Первый предложенный способ диагностики: представить, что нужно сдать назад за рулём автомобиля. Необходимо положить руку на соседнее сиденье, повернуть голову и посмотреть назад. Если это не удаётся, есть остеохондроз. Второй способ — проверить себя на «синдром капюшона». Если приходится поворачивать корпус, будто на голове капюшон, чтобы посмотреть вбок, — болезнь присутствует.