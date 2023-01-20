Названы опасные последствия для сердца после гриппа Иммунолог Болибок заявил, что после гриппа человек может получить перебои в работе сердца

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал URA.RU, что после гриппа у человека могут возникнуть проблемы с сердцем из-за кардиомиопатии. Эксперт пояснил, что это состояние в будущем может стать причиной появления тахиаритмии. Он отметил, что для полного восстановления после гриппа организму после 30 лет требуется до четырех недель.

После гриппа возникает проблема, так называемая, кардиомиопатия. Мышечные клетки сердца плохо себя чувствуют. Если человеку больше 30 лет, считайте уже возрастной иммунодефицит, иммунная недостаточность. Им нужно четыре недели восстанавливаться после гриппа, — сказал Болибок.

Специалист добавил, что при перегрузке сердца во время инфекционной болезни возникают осложнения и перебои в ритме сердца.

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