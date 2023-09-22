Названы опасные последствия частого использования капель от насморка Врач Шевко: частое использование капель от насморка вызовет атрофию слизистой

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Частое использование капель от насморка может вызвать привыкание и привести к атрофии слизистой оболочки носа, из-за чего сосуды могут перестать сокращаться самостоятельно, предупредила врач-терапевт Валерия Шевко. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что длительность приема препарата должна составлять от 7 до 10 дней максимум.

Длительный прием сосудосуживающих препаратов может привести к <...> атрофии слизистой оболочки носа, из-за чего со временем сосуды носовой полости перестают сокращаться самостоятельно. Это состояние называется медикаментозно-индуцированным ринитом, — пояснила специалист.

По словам врача, избавиться от медикаментозно-индуцированного ринита можно только путем длительного и сложного лечения. Сосудосуживающие назальные капли могут также вызвать учащение сердцебиения и проблемы с артериальным давлением. Шевко напомнила, что прием любых препаратов, даже тех, которые на первый взгляд кажутся безопасными, должен назначаться врачом. Только специалист сможет определить оптимальную продолжительность лечения.

Шевко ранее посоветовала не принимать антибиотики в случае заболевания гриппом или простудой. Терапевт уточнила, что эти препараты направлены на уничтожение бактерий, а не вирусов, поэтому никак не повлияют на состояние человека.