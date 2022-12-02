Названы опасные последствия бессонницы Врач Вострухова: бессонница может спровоцировать снижение памяти и болезнь щитовидной железы

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Длительная бессонница очень опасна, поскольку может спровоцировать снижение памяти, иммунитета, а также развитие депрессии, болезней крови и щитовидной железы, рассказала «Газете.Ru» врач-сомнолог Светлана Вострухова. В случае полного отсутствия сна в течение 3–5 суток у человека начинаются галлюцинации, а если сна нет более 10 дней, то может наступить смерть.

Врач пояснила, что такие серьезные последствия бессонницы связаны с тем, что центры сна и бодрствования в головном мозге находятся в той же зоне, где и центры регуляции гормональной, иммунной и вегетативной нервной систем, а также центры голода и насыщения.

Длительно существующая бессонница приводит к снижению памяти, повышенной тревожности, снижению иммунитета, нарушениям гормонального фона, развитию или усугублению депрессии и так далее. Также бессонница бывает симптомом болезней щитовидной железы, крови, депрессии или тревожного расстройства, — отметила Вострухова.

Специалист советует обращаться за помощью к врачу, если проблемы со сном длятся уже более четырех недель. Например, на засыпание уходит более получаса, человек частое просыпается по ночам и не может потом долго уснуть.

В легких случаях с нарушениями сна можно справиться самостоятельно. Для этого нужно перед сном поделать что-то монотонное и скучное: почитать зачитанную до дыр книгу или старый институтский учебник. Идти в кровать нужно, только ощутив желание спать, и уже лежа под одеялом, нужно глубоко расслабить веки и разжать челюсти, дышать неглубоко, сосредоточившись на дыхании и расслаблении лица и тела, объяснила сомнолог.

Психиатр Елена Николаева ранее заявила, что причиной бессонницы может быть избыток сладкого и мучного в рационе. По ее словам, рафинированные продукты заставляют организм вырабатывать слишком много инсулина, который в свою очередь дает мозгу команду «зарядить» в кровь адреналин.