Названы опасные осложнения гипертонии Врач Ушак: гипертония может привести к нервным расстройствам, инфарктам и инсультам

Врач-терапевт Илья Ушак рассказал «Известиям», что при отсутствии лечения повышенное давление (гипертония) может привести к инфарктам, инсультам, энцефалопатии, нервным расстройствам, а также повышению внутричерепного давления, что повлияет на зрение. Эксперт отметил, что факторами риска гипертонии могут стать курение, употребление алкоголя. Он добавил, что к повышенному давлению склонны люди с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, вегетососудистой дистонией, болезнью щитовидной железы.

Симптомы могут отличаться, так как люди по-разному реагируют на подъем давления. Самое распространенное — это головная боль, зачастую в затылочной области, потемнее в глазах, а также головокружение, — поделился Ушак.

Специалист порекомендовал регулярно проходить диспансеризацию, сдавать плановые анализы, а также измерять давление раз в месяц.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.