Названы опасные для здоровья кроссовки Невролог Евдокимов назвал опасные для здоровья кроссовки

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Невролог Александр Евдокимов заявил, что некачественно пошитые кроссовки, у которых колодка сделана с нарушением технологии, а обувь «не дышит», могут негативно сказаться на здоровье ног. По словам специалиста, плохое качество пошива может привести к кожным раздражениям, потертостям, а также мозолям. Он призвал приобретать обувь у производителей, которые «себя зарекомендовали», пишет URA.RU.

В кроссовках должна быть хорошая вентиляция. Если она плохая, ноги мокнут, появляются кожные раздражения, потертости, опрелости, запах, — рассказал Евдокимов.

Эксперт указал на то, что кроссовки должны предусматривать физиологию нагрузки, когда, например, при поднятии тяжести, обувь создает опору для ног с тем, чтобы человек не получил травму.

Ортопед Лев Дунаев ранее заявил, что при малоподвижном образе жизни человеку нужно делать в день до 3 тысяч шагов, здоровому взрослому человеку — 10 тысяч. Эксперт при этом добавил, что физически активный человек должен проходить до 20 тысяч шагов. Он добавил, что всё зависит от несколько факторов: возраст, спортивная подготовка, состояние здоровья.

Он призвал при этом отталкиваться от качества прогулок, а не от количества пройденных шагов, так как недостигнутый показатель может негативно повлиять на настроение и привести к полному отказу от активности. Врач порекомендовал ежедневно проходить 30 минут неспешным шагом.