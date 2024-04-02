Названы опасные для аллергиков цветы Токсиколог Кутушов: ромашки могут быть опасны для аллергиков

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Некоторые цветы, такие как ромашки, хризантемы, герберы и лилии, могут быть опасны для аллергиков, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов. Специалист отметил, что склонным к аллергическим реакциям людям лучше дарить розы, так как их тяжелая пыльца не поднимается в воздух, пишет «Радио 1».

Как уточнил специалист, при наличии реакции на пыльцу березы следует исключить из рациона томаты. Этот продукт содержит такой же тип аллергена. При желании можно употреблять вяленые или томленые в духовке помидоры: во время термической обработки они теряют свои опасные свойства.

Кутушов добавил, что в период цветения рекомендуется промывать нос солевым раствором и увлажнять глаза после каждого возвращения домой. Это поможет снизить контакт с аллергенами. Также не стоит проветривать помещение в период активного цветения и выходить на прогулки в леса и парки. Для очищения воздуха можно использовать ионизаторы и увлажнители.

Врач-аллерголог Елена Гучапшева ранее призвала аллергиков пройти профилактическое исследование перед началом климатической весны. Медик отметила, что на приеме у врача гражданин узнает, нужно ли ему принимать антигистаминные препараты.