Названы опасности самолечения Эпидемиолог Сопрун: иммунобиологическая терапия возможна лишь в условиях стационара

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Врач-эпидемиолог Лидия Сопрун рассказала агентству ПРАЙМ, что вне клиники можно проводить отдельные медицинские процедуры, однако иммунобиологическая терапия возможна лишь в условиях стационара. Она предупредила, что препараты связанные с данным типом терапии должны вводить медицинские работники. Эксперт добавила, что такие лекарства назначают только после диагностики пациентов.

Препараты, связанные с иммунобиологической терапией, нельзя вводить в домашних условиях. Сделать это может только медицинский работник, — сказала Сопрун.

Специалист пояснила, что самостоятельное применения подобных препаратов может привести к необратимым изменениям со стороны иммунной системы.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.