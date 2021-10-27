Названы опасности популярных соцсетей для подростков

Среди самых популярных соцсетей, несущих опасность для подростков, авторы политической египетской газеты Sasapost назвали TikTok, Snapсhat, ASKfm, Tinder и Instagram. К примеру, последний может вызывать депрессию у женщин из-за того, что они начинают хуже относиться к своему телу на контрасте с идеальными чужими снимками. Об этом сообщает Live 24.

Видеосервис TikTok наиболее популярен как раз у подростков и содержит огромное количество контента с насилием и нецензурной лексикой. Публикации могут подвергнуть риску их авторов. Ресурс для обмена сообщениями Snapсhat не обладает достаточным уровнем безопасности личных данных: в 2014-м фотографии пользователей оказались в открытом доступе.

ASKfm, сайт для анонимных вопросов, используется многими для оскорблений и запугиваний. Это уже приводило к самоубийствам подростков в Ирландии и США. Сервис знакомств Tinder доступен для несовершеннолетних, а общаться они там могут с кем угодно. При этом данные собеседника проверить невозможно.

Ранее сообщалось, что российские власти собираются взять под контроль работу рекомендательных алгоритмов, используемых в Facebook, VK, Instagram, YouTube и других ресурсах. В Госдуме считают, что навязанные рекомендации повышают риски социальных конфликтов.