Названы опасности, подстерегающие россиян на отдыхе за границей

При выборе места будущего отдыха россияне сейчас руководствуются не столько политическими мотивами, сколько вопросами безопасности, рассказал изданию «Слово и Дело» директор Объединения туроператоров выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. По его словам, многие ещё помнят, как из-за коронавируса закрылись все границы и людям пришлось тратить огромные суммы, чтобы вернуться на родину.

Мы же недавно столкнулись с ситуацией, когда все границы были в одночасье закрыты и люди возвращались домой, тратя просто сумасшедшие средства. Безусловно, подобные опасения у россиян есть, и они вполне обоснованные. На выбор направления это будет влиять очень сильно, — сказал эксперт.

Также при выборе направления будущего отдыха Осауленко советует учитывать антироссийские шаги, которые предпринимают западные государства. По его словам, сейчас есть много примеров неадекватной реакции на национальную принадлежность наших туристов. Это один из факторов, которые серьёзно влияют на личную безопасность туриста и, как следствие, на выбор места проведения отпуска.

Осауленко добавил, что выбор у россиян всё же есть. Они могут отправиться в отпуск в Турцию, Египет, Карибы, Северную Африку, Юго-Восточную Азию, а также в Белоруссию, Армению и Абхазию.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров ранее сказал, что россиянам сейчас нечего делать в Европе. Он порекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок за границу на фоне ситуации в Бухаресте, где автомобиль врезался в ворота российского посольства.