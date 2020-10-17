Названы опасные виды куриных яиц

https://static.news.ru/photo/113d2240-1089-11eb-8492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куриные яйца могут навредить человеку, если не уметь их готовить. В частности, существует примерно шесть видов яиц, которые для человеческого организма опаснее яда, рассказал пользователь WeChat.

В частности, он предостерёг от употребления сырых яиц, поскольку они могут вызвать диарею. Не рекомендуется употреблять в пищу яйца с зародышем цыплёнка. Такое яйцо может стать «разносчиком» кишечной палочки, стафилококка и прочих бактерий и привести к отравлению. Поэтому яйца надо термически обрабатывать, например, сварить вкрутую, сообщает РИА Новости.

Кроме того, если замечено, что в яйцах яичный белок смешался с желтком, приобрёл мутный оттенок и имеет неприятный запах, его нельзя есть, поскольку эти признаки говорят о размножающихся внутри яйца бактериях. Об этом же свидетельствует присохший к скорлупе желток.

Также следует обратить внимание на яйца с треснутой скорлупой. Опасными считаются яйца, которые заплесневели и покрылись чёрными пятнами.

Широко распространено мнение о том, что три штуки в неделю — максимально допустимая норма яиц для здорового человека. Однако в действительности человек не нанесёт вред организму, даже если будет съедать их гораздо больше. Ранее NEWS.ru рассказывал, как правильно потреблять куриные яйца.