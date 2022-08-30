Названы официальные выходные дни россиян в 2023 году Правительство РФ опубликовало график выходных дней на 2023 год

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Правительство РФ определило праздничные и выходные дни на 2023 год, передает пресс-служба кабмина. Так, нерабочими будут с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2022 по 8 января 2023.

В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно, — говорится в сообщении правительства.

Ранее Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать выходным днем 1 сентября. Он направил соответствующее письмо в Минтруд. По мнению парламентария, этот день похож на «эстафету» для родителей.

Кроме того, по словам Хамзаева, 1 сентября россиянам необходимо подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник. Вопрос о выходном в первый день осени актуален и в контексте целей по укреплению семьи и традиционных ценностей, уверен депутат. Он призвал обратить внимание на «важные даты в графике миллионов граждан».