Названы обязательные для посещения места в Северной Корее Тревел-блогер Ансталь назвала самые интересные достопримечательности в КНДР

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При первом визите в Северную Корею нужно обязательно посетить столицу страны Пхеньян, где собрано большое количество исторических памятников, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. В первую очередь она рекомендовала увидеть монумент идей чучхе и Мемориальный парк.

Если вы впервые летите в КНДР, обязательно нужно посетить столицу Пхеньян. Там большое количество всевозможных достопримечательностей, памятников истории. Можно посмотреть монументы, посвященные бывшим правителям, увидеть исторический памятник монумент идей чучхе, триумфальные арки. Целые площади посвящены бывшим правителям, обязательно посетить окрестности Пхеньяна, посмотреть природу, — сказала Ансталь.

Ранее тревел-блогер объяснила интерес россиян к горнолыжному курорту Масикрён в Северной Корее. Он находится в 180 километрах к востоку от Пхеньяна и является одним из крупнейших горнолыжных комплексов в Азии. По словам Ансталь, инфраструктура горнолыжного курорта не уступает европейской, а сами трассы подойдут как для начинающих, так и профессиональных спортсменов. Красивая природа, вид на горы и удобное местоположение помогут совместить приятное с полезным.