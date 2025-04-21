Названы обстоятельства смерти директора «На-На» Директор «На-На» Чунчинов: Фроликов умер после плановой операции на сердце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший директор группы «На-На» Виталий Фроликов умер после плановой операции по удалению бляшки, рассказал директор музыкального коллектива Дмитрий Чунчинов. По его словам, которые приводит РБК, операция прошла хорошо, но мужчину на несколько дней перевели в реанимацию из-за сопутствующих заболеваний.

В реанимации ему стало хуже, стало плохо с сердцем. Его перевезли в другую клинику, в 81-ю. И, по словам врача той больницы, остановилось сердце, — отметил Чунчинов.

Он отметил, что врачам удалось запустить сердце экс-директора «На-На». Однако «мозг не выжил», а на следующий день мужчина умер.

Российская поп-группа «На-На» объявила о смерти своего бывшего директора Виталия Фроликова 19 апреля. Ему было 76 лет. Жена продюсера «На-На» Бари Алибасова рассказала, что тот очень тяжело перенес известие о смерти старого друга и коллеги.

Виталий Фроликов проработал в группе «На-На» более 30 лет. Источники сообщили, что он «до последнего жил музыкальной группой и ездил на все гастроли». На своем посту он отвечал за организацию гастролей, взаимодействие с организаторами мероприятий и поддержание имиджа группы. Коллеги называли Фроликова «душой и сердцем» группы.