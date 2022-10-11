Названы облегчающие симптомы артрита овощи Диета из листовых зеленых овощей способна облегчить симптомы артрита

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Диета из богатых антиоксидантами листовых зеленых овощей способна облегчить симптомы артрита, сообщает LIVE24 со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в медицинском издании Journal of Preventive Medicine. Специалисты выяснили, что антиоксиданты справляются с симптомами артрита и могут быть полезны для контроля клинических исходов и окислительного стресса при артрите.

При лечении артрита нужно правильно питаться, пишет издание. Уточняется, что при верной диете и регулярной физической активности можно снизить нагрузку на больные суставы, а снижение веса предотвратит это заболевание и в будущем. Кроме того, отмечается, что зеленые листовые овощи, такие как капуста и шпинат, повышают уровень бета-каротина, который способствует предотвращению острых воспалительных процессов.

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая ранее рассказала, что промокшие ноги могут спровоцировать простудные и обострить целый ряд хронических заболеваний. Она уточнила, что мокрые ноги также могут стать причиной обострения артрита. По словам эксперта, дети реже подвержены риску развития простуды из-за промокших ног, так как у них чаще срабатывает иммунный ответ. При этом она уточнила, что фактор промокаемости обуви может оказаться критичным для людей пожилого возраста, так как они в принципе подвержены большим рискам для здоровья в холодное время года.