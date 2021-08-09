Названы области — лидеры по развитию туристического потенциала

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Президент России Владимир Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве»,. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», — сообщается в документе. Ранее...