Названы области — лидеры по развитию туристического потенциала

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press
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Первое место в рейтинге регионов — лидеров по индексу развития туристического потенциала занял Краснодарский край. Подмосковье вошло в пятёрку лидеров. Об этом передаёт «Радио 1».
В рейтинге регионов России по индексу развития туристического потенциала Московская область с индексом 5,8 заняла пятое место, — отмечается в сообщении комитета по туризму Московской области.
Второе место рейтинга вслед за Краснодарским краем (индекс 7,0) занимает Республика Крым (6,9), на третьем расположился Татарстан (6,8), на четвёртом — Ярославская область (6,2).
Согласно результатам исследования, россияне сократили расходы на туризм до 1,7 млрд рублей. Зато средняя продолжительность отдыха выросла с четырёх до шести дней.
Ранее стало известно, что ажиотаж на курортах Кубани с начала сезона превысил уровень, который был до пандемии коронавируса. В мае — июне 2021 года выручка гостиниц, санаториев и заведений общественного питания Кубани составила 34,7 млрд рублей. Это на 34% больше, чем в доковидном 2019 году.