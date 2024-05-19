Названы новые виды сетевого мошенничества в 2024 году Эксперт Стариковский: мошенники продают поддельные туры на сайтах-однодневках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники в этом году изобрели несколько новых схем для незаконного обогащения, рассказал Lenta.ru руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ, замдиректора АНО «Институт цифровой трансформации образования» по информационной безопасности и техническим вопросам Андрей Стариковский. По его словам, сейчас они создают большое количество фальшивых «турагентств» — сайтов-однодневок для якобы бронирования билетов и отелей, а также подделывают QR-коды для оплаты покупок.

В случае с турагентством следует проверить его наличие в Едином Федеральном реестре турагентов. Обращайте внимание на ошибки в адресе сайта, а также на самой странице. Проверьте возраст домена — это легко можно сделать через любой бесплатный сервис. Не стоит совершать покупки через сайт, который сделан совсем недавно, — посоветовал эксперт.

Также россиянам стали часто поступать звонки от имени операторов сотовой связи с целью обновления данных и проверки актуальности договора на использование сотовой связи. Часто человека просят продиктовать код, отправленный в СМС. Делать этого не следует: аферист таким образом может получить доступ к вашим госуслугам, отметил собеседник издания.

Ранее специалисты Роскачества сообщили, что мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в мессенджере Telegram под видом сотрудников технической поддержки. Они связываются с потенциальной жертвой якобы для отмены удаления учетной записи, а для прикрытия используют инвесторские каналы, боты для заработка и ссылки для голосования.

До этого в Москве сотрудники полиции задержали участников незаконного сообщества, которое работало под видом модельного агентства. Аферисты приглашали людей на собеседование якобы для съемок в массовке и под видом трудового договора выдавали бланки на оформление кредита.