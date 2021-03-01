Названы новые условия получения выплат на инвалидов и пожилых в России

https://static.news.ru/photo/ec5bf10e-7b22-11eb-8ec9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин упростил оформление пособий по уходу за инвалидами и пожилыми россиянами, сообщила пресс-служба ведомства.

Гражданам, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, станет проще оформить компенсационные выплаты. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — цитирует сообщение РИА Новости.

Теперь граждане не обязаны подтверждать, что у них нет работы, они не получают выплаты по безработице или пенсию. Также россиян освободят от необходимости собирать справки о смене места жительства подопечного.

Пенсионный фонд России (ПФР) отныне сам будет запрашивать необходимые данные у федеральных информационных систем.

В правительстве напомнили, что ежемесячную компенсацию могут получать неработающие граждане, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми. Во второй категории — люди старше 80 лет или те, кому требуется постоянная помощь.

При этом выплаты полагаются не только членам семьи, но и приглашённым помощникам. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.

Кабмин и парламент России в целом не возражают по поводу возврата индексации выплат работающим пенсионерам. Однако на эту инициативу необходимо найти дополнительные средства, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как писал NEWS.ru, она ранее назвала примерную дату возврата индексаций.