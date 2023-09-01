Названы новые предметы, которые стоит ввести в школьную программу «Работа.ру»: россияне хотят, чтобы в школе преподавали финансовую грамотность

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школьной программе не хватает основ финансовой и юридической грамотности, а также уроков коммуникации и общения, следует из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Деловая среда», передает РИА Новости. Опрос проводился среди 3300 совершеннолетних россиян.

Около 57% респондентов выразили мнение, что в школах следует ввести предмет «Основы финансовой грамотности». Половина опрошенных считают необходимым преподавание основ юридической грамотности и права. Уроки, посвященные коммуникации и общению, вызвали интерес у 44% опрошенных.

Также исследование выявило, что существует потребность во включении в школьную программу предметов, посвященных основам медицинской грамотности и основам психологии. За эту идею высказались 39% и 38% опрошенных соответственно. Около трети респондентов (30%) подчеркнули важность уроков экологии и заботы об окружающей среде, а 28% выразили желание видеть предмет, посвященный основам бизнеса и предпринимательской деятельности.

Кроме того, россияне также выделили потребность в уроках риторики и ораторского искусства (20%), основ исследовательской работы (17%) и уроках креативности (14%).

Тем временем, обновленный учебник истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставлен во все российские школы, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. До этого в ведомстве обещали, что к 1 сентября все среднеобразовательные учреждения будут обеспечены обновленным учебником.