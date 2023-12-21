Названы новогодние продукты, которые могут вызвать обострение болезней ЖКТ Врач Кутушов: мандарины могут вызвать обострение хронических заболеваний

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Ряд новогодних продуктов, в том числе мандарины пряные соусы, острая еда, томатный сок и жирное мясо могут вызвать обострение хронических заболеваний, особенно при наличии проблем желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов. В беседе с aif.ru он отметил, что опасность также представляют молочная продукция, кислые ягоды, сало, горчица и крепкий чай.

Все перечисленные продукты способствуют тому, что люди, страдающие хроническим гастритом, язвенной болезнью, хроническим холециститом, обречены на дальнейшие неприятные симптомы, — пояснил специалист.

Он посоветовал ограничить употребление или вовсе исключить из рациона данные продукты при наличии хронических заболеваний. Также стоит с осторожностью относиться в жирной, жареной, соленой и острой пище, которая часто присутствует на новогоднем столе.

Терапевт Оксана Драпкина ранее посоветовала не отказываться от еды перед новогодним застольем, чтобы избежать переедания. Также важно больше двигаться во время праздника, при этом стоит избегать подъема тяжестей и наклонов после еды. Кроме того, стоит снизить уровень стресса, чтобы не столкнуться с проблемами с сердцем.