Названы неожиданные способы повышения артериального давления Малышева посоветовала пить больше воды при пониженном артериальном давлении

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Понижение артериального давления может представлять опасность для здоровья, однако его можно повысить, если пить больше воды, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, пациентам также нужно занять лежачее положение, подняв ноги. Это позволит крови оттечь в сердце и головной мозг.

Врач-кардиолог Герман Гандельман уточнил, что артериальное давление — это показатель давления крови на стенки артериального сосуда. Низким давлением считается показатель, равный 90 на 60 миллиметров ртутного столба. В некоторых случаях понижение давления связано с кровопотерей, а также с резкой потерей жидкости в организме вследствие диареи или рвоты. Кроме того, артериальное давление снижается из-за аритмии или инфаркта миокарда.

[При низком давлении] нужно выпить жидкость. Так как кровь депонируется в нижних конечностях, также нужно просто лечь или принять сидячее положение с поднятыми ногами. После этого измерьте артериальное давление. Если состояние не улучшается, вы обязаны обратиться за медицинской помощью, чтобы врач определил причину низкого давления, — рассказал Гандельман.

Врач-терапевт Игорь Видяскин ранее рассказал, как избежать инсульта. По его словам, этому может поспособствовать отказ от вредных привычек, в частности от курения и употребления алкоголя, а также физическая активность и правильное питание.