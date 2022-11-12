Названы неожиданные способы обезопасить дачный участок от зимних краж Эксперт Мезенцев рассказал, как обезопасить дачный участок от зимних краж

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев рассказал радио Sputnik, что количество краж на загородных участках зимой заметно увеличивается там, где люди живут непостоянно. Эксперт пояснил, что если территория поселка зимой хорошо освещается, а дороги почищены, то потенциальные воры могут обойти такую собственность. Он также отметил, что не стоит нанимать незнакомых или непроверенных работников к себе на участок, так как эти люди могут на самом деле являться преступниками.

Риски взлома повышаются, когда в поселке нет признаков жизни. Желательно, чтобы зимой территория была освещена, а дороги почищены, тогда возникает впечатление, что в поселке кто-то живет, хотя бы охранник, — сказал Мезенцев.

Он порекомендовал внимательно следить за теми, кто работают на участке.

Автоэксперт Михаил Колодочкин ранее заявил, что защитить автомобиль от обледенения поможет обработка нескольких элементов машины специальными средствами. Он пояснил, что резиновые уплотнители на дверях можно обработать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон. Он при этом предупредил, что, если на автомобиле образовалась ледяная корка в 5–10 см, то его необходимо эвакуировать в теплое помещение.