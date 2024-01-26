Названы неожиданные привычки, которые могут навредить зубам Стоматолог Ворошилин: привычка кусать щеку может навредить зубам

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Привычка кусать внутреннюю сторону щек и губ может навредить зубам, предупредил врач-стоматолог Андрей Ворошилин. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнул, что это может привести к лейкоплакии — ороговению слизистой оболочки. Он пояснил, что это предраковое состояние, которое требует незамедлительного лечения.

Также человек, кусающий собственные губы, рискует столкнуться с хейлитом — воспалением слизистой губ. В этом случае может понадобиться лекарственное, а иногда и хирургическое лечение, — уточнил врач.

Безобидная на первый взгляд привычка грызть семечки также опасна для зубов и чревата разрушением передних зубов. Стоматолог отметил, что вред зубам наносят и кислые продукты питания. К ним относятся в том числе концентрированные свежевыжатые соки и лимонады. Кислоты, которые в них содержатся, разрушают эмаль, из-за чего повышается чувствительность зубов.

Стоматолог Илья Антонов ранее рассказал, что пломбы из амальгамы и цемента, металлокерамические коронки, а также девитализационная паста для удаления нерва устарели как методы лечения зубов. По его словам, доступная по цене амальгама с антибактериальным эффектом является опасной.