Россиянам назвали нетипичные причины урчания в животе Врач Констанденков: живот может урчать из-за стресса или аллергии

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Чаще всего урчание в животе является следствием голода, однако иногда оно возникает из-за аллергии, непереносимости определенных продуктов, болезней и даже стресса, рассказал гастроэнтеролог Андрей Констанденков в беседе с изданием «Доктор Питер». Так, причиной соответствующих звуков могут быть хронические заболевания ЖКТ печени, например, панкреатит или холецистит. Этот симптом также характерен для паразитарных инфекций.

По словам врача, нередко «спусковым крючком» становятся психоэмоциональные проблемы — переутомление, депрессия, сильные переживания или волнения. Также живот может урчать от лактазной недостаточности или целиакии — непереносимости глюкозы.

Не стоит исключать и такие типичные факторы, как употребление газировки, жвачки, капусты, различных фруктов, которые увеличивают количество газов в животе. Еда на ходу также является причиной урчания в животе. В этом случае в желудок попадает много лишнего воздуха, объяснил эксперт.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что «потушить пожар» во рту из-за острой пищи можно стаканом молока, йогуртом, сладким напитком или долькой лимона. Эксперт добавила, что подойдут и несколько капель растительного масла, в том числе оливкового.