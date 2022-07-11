Названы неожиданные причины тахикардии Терапевт Чернышова назвала неожиданные причины тахикардии

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Чаще всего учащенное сердцебиение возникает в тех случаях, когда человек испытывает эмоциональные переживания или занимается спортом, однако иногда тахикардия может быть симптомом заболевания щитовидной железы или низкого давления, считает терапевт Надежда Чернышова. Она также отметила, что периодически причина может заключаться в низком уровне гемоглобина, пишет «Москва 24».

Возможно, причина в низком гемоглобине. Это может быть компенсаторный механизм, когда организм пытается справиться с какой-то проблемой и усилить кровоснабжение органов через учащение пульса, — пояснила Чернышова.

Более того, подобный симптом может быть следствием нарушений сердечного ритма. По словам медика, при нехватке кислорода организм старается восполнить его дефицит более частыми сердечными сокращениями. Чернышова посоветовала обратиться к врачу, если пульс не восстанавливается до нормальных значений даже в состоянии покоя.

Частый пульс — это полбеды. Если пульс до 50 и ниже опускается без видимых причин, тогда нужно вызывать скорую и ехать в больницу, — резюмировала терапевт.

Ранее кардиолог Юрий Конев посоветовал не пытаться самостоятельно снизить высокую частоту сердечных сокращений, а обратиться к медикам. Если пульс составляет 90 ударов в минуту и в течение получаса и больше не снижается — это признак серьёзных проблем с сердцем.