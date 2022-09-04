Названы неожиданные последствия прокола ушей в детстве Педиатр Мамаева рассказала про неожиданные последствия прокола ушей в детстве

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Врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева рассказала URA.RU, что детям следует прокалывать уши только в медицинских учреждениях, поскольку только врач может найти правильную точку, что сделает ношение сережек полезным для зрения. Эксперт пояснила, что постоянное массирование правильной точки на мочке уха улучшает зрение, поэтому ношение сережек может иметь пользу. Она порекомендовала прокалывать уши детям с 6-7 лет.

Это инвазивное вмешательство. Оно должно происходить в условиях медицинского учреждения. Доктор правильно найдет место прокола. Постоянное массирование этой правильной точки на мочке уха улучшает зрение. Ношение сережек еще может иметь пользу, — рассказала Мамаева.

Специалист предостерегла родителей от ранних проколов ушей, так как ушная раковина ребенка до 6 лет еще не сформировалась. Она назвала прихотью родителей проколы ушей детей полугодовалого возраста.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Эксперт пояснил, что различные оттенки кожи могут говорить о заболевании анемией, венозным застоем, кровоизлиянием или разрушением эритроцитов. По словам врача, синюшность характерна при нарушении кровообращения. Он при этом назвал пурпурно-леопардовый оттенок кожи самым опасным, так как это может говорить о том, что у человека в коже идет кровоизлияние, которое постоянно меняет цвет кожи.