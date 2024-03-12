Названы неожиданные последствия привычки «гуглить» симптомы рака Daily Mail: самодиагностика помогает обнаружить рак яичников у женщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Привычка «гуглить» симптомы серьезных патологий помогает ускорить выявление некоторых из них, например, рака яичников у женщин. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона и Гарвардской медицинской школы. Результаты их исследования приводит Daily Mail.

Как показало исследование, самодиагностика стала причиной ускоренного выявления рака яичников у женщин, которые «гуглили» симптомы. Именно они с большей вероятностью вовремя обращались за медицинской помощью. Уточняется, что в исследовании принимали участие 200 женщин.

Специалисты из Гарвардской медицинской школы также заключили, что использование хранилища медицинской информации Dr Google, созданного искусственным интеллектом, помогает людям «выйти на след» опасного заболевания. Это в свою очередь побуждает людей своевременно обратиться за помощью.

Несмотря на данные выводы, эксперты национальной службы здравоохранения Великобритании не советуют всецело верить данному способу самодиагностики. Специалисты посоветовали обращаться за квалифицированной медицинской помощью, в противном случае попытки самодиагностики могут привести к развитию тревожного расстройства и ипохондрии.

Ранее сообщалось, что витамины группы D, источниками которых преимущественно являются солнечный свет и морепродукты, необходимы для усвоения организмом фосфора и кальция. В то же время их недостаток может привести к развитию широкого спектра заболеваний — от рахита до онкологии.