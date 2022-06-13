Названы неожиданные летние штрафы для дачников Юрист Кудерко назвала неожиданные летние штрафы для дачников

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Адвокат Елена Кудерко рассказала, что за захламление участка предусмотрено денежное взыскание, так, например, в Москве штраф может составить от 1 до 5 тысяч рублей в зависимости от частоты правонарушения. Эксперт также предупредила, что дачникам необходимо убирать с территории мусор и косить траву. По словам юристам, в случае невыполнения этого требования штраф для владельца участка может составить до 50 тысяч рублей, пишет ПРАЙМ.

В обязанности собственников земельных участков входит уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Указанное требование обеспечено достаточно высоким размером штрафа — до 50 тысяч рублей, — рассказала Кудерко.

Он добавила, что за открытый огонь на участке положен штраф размером от 2 до 4 тысяч рублей. Она также рассказала про запрет на ремонт любых транспортных средств на частном участке из-за возможного вреда экологии.

Инфекционист Николай Малышев ранее заявил, что надувные бассейны могут стать причиной инфекционных заболеваний, поскольку для их наполнения не используется питьевая вода и она редко меняется. Он пояснил, что любой бассейн проходит проверку санэпидслужбы, но дома люди могут не обрабатывать воду, в которой могут размножаться бактерии после неоднократного использования. Эксперт добавил, что в надувных бассейнах можно подхватить кишечную инфекцию.