Названы неочевидные признаки развития рака яичек Онколог Жумхавала назвал рост груди у мужчин признаком рака яичек

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Рост груди у мужчин и болезненные ощущения в этой области могут указывать на развитие рака яичек, сообщил врач-онколог Али Жумхавала. По его словам, которые приводит Huffington Post, рост груди возникает в результате активной выработки хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) — гормона, присутствующего в организме беременных женщин. Выявить повышение ХГЧ можно с помощью теста на беременность.

Жумхавала уточнил, что именно ХГЧ вызывает активный рост тканей молочной железы, что приводит к увеличению объема груди. В редких случаях данный гормон начинает вырабатываться у мужчин. Врач рекомендует периодически проводить самодиагностику путем пальпации тканей для выявления уплотнений и шишек. Такая методика является наиболее эффективным способом выявления рака яичек. Также специалист советует не игнорировать болезненные ощущения в половых органах. В случае их появления необходимо обратиться за помощью к врачу для прохождения обследования.

Специалисты также выделяют и ряд других симптомов, характерных для пациентов с раком яичек, заметил Жумхавала. К ним относят отек ног или мошонки. Обычно такие симптомы возникают уже на запущенных стадиях заболевания, заключил онколог.

Онколог Евгений Черемушкин ранее назвал главные признаки рака молочной железы. По его словам, к числу характерных симптомов относят отечность и появление красных пятен на груди. Также о злокачественной опухоли могут свидетельствовать кровянистые выделения из соска.