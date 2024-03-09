Названы неочевидные последствия концерта SHAMAN в женской колонии 8 марта Криминалист Игнатов: концерт SHAMAN поможет заключенным добиться УДО

Фото: Пресс-служба ФСИН

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) на благотворительном концерте в Можайской женской колонии

После концерта SHAMAN (Ярослав Дронов) 8 марта в Можайской женской колонии ИК-5 отбывающие там наказание заключенные станут лучше себя вести ради УДО, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, такого рода мероприятия помогают отвлечься от однообразного распорядка дня в ИК.

Это серьезная психологическая разгрузка. В колонии однообразный распорядок дня, режим, никакой развлекательной программы. С утра до вечера одно и то же: подъем, завтрак, работы, небольшой отдых, отбой. А тут приехал известный артист. Для девушек это лишний стимул лучше работать и себя вести, чтобы быстрее добиться УДО, — отметил Игнатов.

ИК-5 — женская колония общего режима в Московской области. В ней отбывают наказание женщины, осужденные впервые. Как пишет KP.RU, в колонии за месяц знали, что приедет SHAMAN. Как рассказали девушки корреспонденту издания, их отряд в колонии два года подряд побеждает в «битве хоров», исполняя хиты SHAMAN на 70 голосов.

Ранее SHAMAN познакомился с итальянской актрисой Орнеллой Мути и научил ее целоваться по-русски. На Всемирном фестивале молодежи знаменитость поприветствовала певца на свой манер, однако он ей объяснил, что в РФ существует традиция троекратного поцелуя. Итальянская актриса посетила фестиваль с дочкой. Вместе с певцом они обсудили мероприятие, а после SHAMAN пригласил Мути на свой концерт.